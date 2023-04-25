المملكة تجلي العالقين بالسودان..لقطات إنسانية تخطف القلوب

أصبحت اللقطات الإنسانية للجهود السعودية في إجلاء الرعايا من السودان، الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها جسدت أسمى معاني الإنسانية والدور الحيوي الذي تقوم به المملكة وسط حالة من الفوضى والاشتباكات التي تعم أنحاء السودان.

#القوات_البحرية بإسناد من أفرع القوات المسلحة، تواصل عمليات الإجلاء من السودان إلى جدة، إذ نفذت سفينة جلالة الملك ينبع رحلة الإجلاء الثانية، وضمت 10 مواطنين و 189 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/6gjmUwsvUH — وزارة الدفاع (@modgovksa) April 25, 2023

لقطات إنسانية للرعايا الأجانب

ونشرت وزارة الدفاع لقطات توثق جهود القوات البحرية بإسناد من أفرع القوات المسلحة، حيث تواصل عمليات الإجلاء من السودان إلى جدة، إذ نفذت سفينة جلالة الملك ينبع رحلة الإجلاء الثانية، وضمت 10 مواطنين و189 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

ووثقت لقطات فرحة المواطنين السعوديين والأجانب بعد تلقيهم الرعاية الكاملة من قوات الدفاع السعودية لحين خروجهم من السودان سالمين آمنين مطمئنين، بعد دخول المعارك الطاحنة السودانية يومها الحادي عشر.

فيديو | "أقوى جواز في العالم".. مواطن سعودي يعبر عن فرحته بعد عودته إلى أرض الوطن ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Vs39IcGHWT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

أقوى جواز سفر بالعالم

ونشرت قناة الإخبارية فيديو يوثق فرحة مواطن سعودي بجهود الإجلاء، قائلاً “أقوى جواز سفر بالعالم، من يحمل هذا الجواز لا يخاف على عمره أبدًا”، في إشارة إلى جواز السفر السعودي.

وأبرزت اللقطات أيضًا مواطنًا سعوديًا يوثق فرحة الرعايا السعوديين والأجانب الذين أجلتهم القوات السعودية من السودان، بالَإضافة إلى صور المجندات اللاتي احتضن الأطفال على متن سفن الإجلاء.

فيديو | قائد الأسطول الغربي اللواء البحري يحيى عسيري يساعد أحد كبار السن عند نزوله من سفينة الإجلاء السعودية #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/X7w395RgMK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

مساعدة كبار السن

وكشف مقطع فيديو آخر، جهود قائد الأسطول الغربي اللواء البحري يحيى عسيري في مساعدة أحد كبار السن عند نزوله من سفينة الإجلاء السعودية.

وقدم عدد من المواطنين والرعايا على متن الفرقاطة التابعة للقوات البحرية الملكية، شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولجميع العاملين في القطاعات ذات العلاقة على تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات منذ انطلاق السفينة من بورتسودان وحتى الوصول إلى جدة.

فيديو | إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلا لحظة وصوله إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Nv9gahxhLK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

لقطة خطفت القلوب

ظهرت مجندة سعودية من وزارة الدفاع، في لقطة أسرت القلوب، وهي تحتضن طفلاً صغيراً قادماً على متن سفينة الإجلاء السعودية من السودان إلى جدة.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع، لما تحمله وتجسده من معانٍ إنسانية عميقة، حيث ظهرت فيها المجندة حاملة الصغير، أثناء ترتيب عمليات إجلاء الرعايا الواصلين من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

إشادة عالمية

ومن جانبها، أعربت القنصل العام البريطاني بجدة سيسيل البليدي، عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لإسهام حكومة المملكة في إجلاء الرعايا البريطانيين القادمين من السودان.

من جهته، نوّه القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة فارس أسعد، بالجهود الإنسانية للمملكة في مختلف الجوانب، وحرصها على تقديم المساندة والدعم للدول الصديقة، معرباً عن شكره لجميع الجهات في المملكة على حفاوة الاستقبال للرعايا الأمريكيين، وتسهيل إجراءاتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم الأراضي السعودية.

بدوره، ثمّن القنصل الليبي بجدة عبدالرزاق المنفي، الدور الكبير للمملكة، والجهود الجبارة التي قامت بها كافة الجهات الحكومية لتقديم كل الدعم للّيبيين.

كما أشادت نائب القنصل العراقي مايا هادي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، مؤكدةً أنه غير المستغرب على المملكة مد يد العون، ومساعدة أي شخص ومن أي بلد.