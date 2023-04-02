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بهدف دعم استقرار أسواق البترول

المملكة تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميًا

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
المملكة تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المملكة أنها ستبدأ في تنفيذ تخفيض طوعي في إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ابتداءً من مايو المقبل وحتى نهاية 2023م بهدف دعم استقرار أسواق البترول العالمية.

خفط انتاج النفط

وصرح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، أن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

تخفيض طوعي

وأوضح المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عُقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م.
وأكّد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

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