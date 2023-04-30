Icon

انهيار جزء من طريق عقبة عثوان بجازان Icon وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية الطبية Icon مانشستر يونايتد يعبر أستون فيلا بصعوبة Icon المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي Icon مانشستر سيتي يتجاوز فولهام ويتصدر البريميرليج Icon وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام Icon لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على جازان Icon وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة تقويم التعليم والتدريب Icon نيوكاسل يواصل تألقه ويعبر ساوثهامبتون بثلاثية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لمن لا يملكها منهم

المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن المملكة تمنح التأشيرة المجانية لمن لا يملكها من الرعايا القادمين من السودان بشكل نظامي.

وقال الفريق اليحيى في تصريحات له مع قناة “الإخبارية”، إن ذلك يأتي بموجب توجيهات القيادة الرشيدة، بحيث يدخل من تم إجلاؤه من السودان إلى المملكة كأي فرد من الشعب وكأي شخص زار المملكة يأخذ راحته في التجول وفي كل شيء، ولكن لديهم خطط عند عمليات المغادرة المنظمة.

إجلاء آلاف الرعايا

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت أن المملكة تمكنت من إجلاء 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 دولة من السودان منذ بداية العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

القوات الجوية تشارك

ووصل صباح اليوم إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطنًا سعوديًا، و36 شخصًا من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية
السعودية اليوم

توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين...

السعودية اليوم
ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان
أخبار أمنية

ضبط إثيوبي حاول تهريب أقراص ممنوعة بجازان

أخبار أمنية
كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر لظهور وانتشار المحتوى
تكنولوجيا

كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر...

تكنولوجيا
محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة
السعودية اليوم

محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية...

السعودية اليوم
الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال أرباح
السوق

بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية

الرياضة