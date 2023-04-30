انهيار جزء من طريق عقبة عثوان بجازان وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية الطبية مانشستر يونايتد يعبر أستون فيلا بصعوبة المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي مانشستر سيتي يتجاوز فولهام ويتصدر البريميرليج وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على جازان وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية 15 وظيفة شاغرة في هيئة تقويم التعليم والتدريب نيوكاسل يواصل تألقه ويعبر ساوثهامبتون بثلاثية
كشف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن المملكة تمنح التأشيرة المجانية لمن لا يملكها من الرعايا القادمين من السودان بشكل نظامي.
وقال الفريق اليحيى في تصريحات له مع قناة “الإخبارية”، إن ذلك يأتي بموجب توجيهات القيادة الرشيدة، بحيث يدخل من تم إجلاؤه من السودان إلى المملكة كأي فرد من الشعب وكأي شخص زار المملكة يأخذ راحته في التجول وفي كل شيء، ولكن لديهم خطط عند عمليات المغادرة المنظمة.
وكانت وزارة الخارجية، أعلنت أن المملكة تمكنت من إجلاء 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 دولة من السودان منذ بداية العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.
ووصل صباح اليوم إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطنًا سعوديًا، و36 شخصًا من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.