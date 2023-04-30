المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي

كشف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن المملكة تمنح التأشيرة المجانية لمن لا يملكها من الرعايا القادمين من السودان بشكل نظامي.

وقال الفريق اليحيى في تصريحات له مع قناة “الإخبارية”، إن ذلك يأتي بموجب توجيهات القيادة الرشيدة، بحيث يدخل من تم إجلاؤه من السودان إلى المملكة كأي فرد من الشعب وكأي شخص زار المملكة يأخذ راحته في التجول وفي كل شيء، ولكن لديهم خطط عند عمليات المغادرة المنظمة.

إجلاء آلاف الرعايا

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت أن المملكة تمكنت من إجلاء 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 دولة من السودان منذ بداية العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

القوات الجوية تشارك

ووصل صباح اليوم إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطنًا سعوديًا، و36 شخصًا من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.