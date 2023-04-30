المناطيد الملونة تزين سماء العلا

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تعدّ فعالية المناطيد واحدة من أكثر التجارب جذبًا في إطار مهرجان “سماء العلا”، حيث تتيح للزوار مشاهدة المعالم الأثرية والتراث الطبيعي للعلا وواحة خيبر.
شاهد.. المناطيد تزين سماء #العلا
عبر:@t_alblwii_1 pic.twitter.com/ecV57CQqBn
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 30, 2023
ووثق تقرير مصور لـ “قناة العربية” عودة المناطيد الملوّنة لتُزيّن سماء العلا الساحرة لتمنح زوارها أمتع الأوقات مع أروع المناظر الطبيعية، بفضل تضاريسها الصحراوية الساحرة، وشواهدها الأثرية العريقة ، حيث تتحول العلا إلى واحدة من أشهر وجهات العالم التي يقصدها عُشاق التحليق بالمناطيد من مُختلف البلدان.
وتوفر رحلات المناطيد فرصة مثالية للمهتمّين بجمال طبيعتها، وتنوّع تضاريسها، وسحر تاريخها، للاستمتاع بالتحليق فوق موقع الحِجر الأثري، المُدرج في لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وتأمّل التكوينات الصخرية العجيبة والمزارع المحلية البديعة.
انطلق مهرجان سماء العلا لهذا العام يوم 26 أبريل ومن المقرر أن يستمر حتى 13 مايو مع العديد من الفعاليات والاحتفالات المبهرة، والتي تمكن الزوار من مشاهدة أروع المعالم الطبيعية والتاريخية خلال النهار مع جولات الهليكوبتر أو المناطيد في سماء العلا، ومع حلول الظلام يحين الموعد لمشاهدة عروض طائرات الدرون المسائية المضيئة.