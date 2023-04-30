Icon

بيونغ يانغ تهدد بحرب نووية بسبب الزيارة الكورية الجنوبية لواشنطن Icon 12337 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon مكافحة المخدرات: 5 أضرار صحية لتعاطي الشبو Icon 560 مليون ريال أرباح بنك البلاد في الربع الأول Icon 25 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية Icon استطلاعات الرأي تكشف مفاجأة لأردوغان قبيل الانتخابات Icon إغلاق 69 مؤسسة صحية مخالفة خلال 3 أشهر Icon مشاهد لهطول أمطار غزيرة وصواعق بمحافظة أبو عريش Icon المناطيد الملونة تزين سماء العلا Icon سخرية بايدن من أشهر منتقديه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
فرصة للمهتمين بجمال الطبيعة

المناطيد الملونة تزين سماء العلا

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
المناطيد الملونة تزين سماء العلا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعدّ فعالية المناطيد واحدة من أكثر التجارب جذبًا في إطار مهرجان “سماء العلا”، حيث تتيح للزوار مشاهدة المعالم الأثرية والتراث الطبيعي للعلا وواحة خيبر.

ووثق تقرير مصور لـ “قناة العربية” عودة المناطيد الملوّنة لتُزيّن سماء العلا الساحرة لتمنح زوارها أمتع الأوقات مع أروع المناظر الطبيعية، بفضل تضاريسها الصحراوية الساحرة، وشواهدها الأثرية العريقة ، حيث تتحول العلا إلى واحدة من أشهر وجهات العالم التي يقصدها عُشاق التحليق بالمناطيد من مُختلف البلدان.

وتوفر رحلات المناطيد فرصة مثالية للمهتمّين بجمال طبيعتها، وتنوّع تضاريسها، وسحر تاريخها، للاستمتاع بالتحليق فوق موقع الحِجر الأثري، المُدرج في لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وتأمّل التكوينات الصخرية العجيبة والمزارع المحلية البديعة.

مهرجان سماء العلا

انطلق مهرجان سماء العلا لهذا العام يوم 26 أبريل ومن المقرر أن يستمر حتى 13 مايو مع العديد من الفعاليات والاحتفالات المبهرة، والتي تمكن الزوار من مشاهدة أروع المعالم الطبيعية والتاريخية خلال النهار مع جولات الهليكوبتر أو المناطيد في سماء العلا، ومع حلول الظلام يحين الموعد لمشاهدة عروض طائرات الدرون المسائية المضيئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من لبنان
العالم

العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من...

العالم
لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة
مشاهير

لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة

مشاهير
أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

السعودية اليوم
درع وخوذة حديدية لحماية عمران خان في باكستان
العالم

درع وخوذة حديدية لحماية عمران خان في...

العالم
نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة
السعودية اليوم

نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة

السعودية اليوم
رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي العهد على إجلاء رعايا بلاده
آخر الاخبار

رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي...

آخر الاخبار
إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف...

السعودية اليوم
نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف
السعودية اليوم

نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية...

السعودية اليوم