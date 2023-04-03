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المنافسة تغرم شركة تصوير جوي مليون و960 ألف ريال

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
المنافسة تغرم شركة تصوير جوي مليون و960 ألف ريال
المواطن - واس

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أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، على شركة التصوير الجوي السعودية المحدودة ومكتب المحدد لاستشارات هندسة المساحة، لثبوت انتهاكها الفقرةَ (السابعة) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة.

وتنص الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، على الآتي: ” تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت.

غرامة ضخمة

وتضمَّن القرار إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,960,000) مليون وتسع مئة وستون ألف ريال على شركة التصوير الجوي السعودية المحدودة، مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (152,000) مئة واثنان وخمسون ألف ريال على مكتب المحدد لاستشارات هندسة المساحة مع نشر القرار على نفقته.

وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، داعية جميع المنشآت العاملة في السوق إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني: www.gac.gov.sa .

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