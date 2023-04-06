المنتخب السعودي الـ54 عالميًا

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تراجع المنتخب السعودي الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد للمنتخبات عن شهر مارس، الذي أُعلن عنه، اليوم الخميس.
وجاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الـ54 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد، والخامس على الصعيدين الآسيوي والعربي بـ1421.46 نقطة.
وخاض المنتخب السعودي معسكرًا في جدة شهر مارس الماضي، ولعب خلاله مباراتين وديتين أمام بوليفيا وفنزويلا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وخسر بهدفين مقابل هدف، ما أدى إلى تراجعه في التصنيف الدولي.
على الجانب الآخر، كان المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد قد رحيل عن منصبه بعد الوديتين، حيث تقدم باستقالته، قبل أن يتولى مهمة تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم.
وكان رينارد قد تولى تدريب الأخضر في يوليو 2019، وقاد المنتخب في 36 مباراة رسمية وودية، نجح في تحقيق الفوز 17 مرة، وتعادل 10 مرات، وخسر 9 لقاءات، ونجح في تسجيل 37 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.