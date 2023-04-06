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بعد خسارته وديتي مارس

المنتخب السعودي الـ54 عالميًا

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
المنتخب السعودي الـ54 عالميًا
المواطن - فريق التحرير

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تراجع المنتخب السعودي الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد للمنتخبات عن شهر مارس، الذي أُعلن عنه، اليوم الخميس.

تصنيف المنتخب السعودي

وجاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الـ54 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد، والخامس على الصعيدين الآسيوي والعربي بـ1421.46 نقطة.

وخاض المنتخب السعودي معسكرًا في جدة شهر مارس الماضي، ولعب خلاله مباراتين وديتين أمام بوليفيا وفنزويلا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وخسر بهدفين مقابل هدف، ما أدى إلى تراجعه في التصنيف الدولي.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

رحيل رينارد

على الجانب الآخر، كان المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد قد رحيل عن منصبه بعد الوديتين، حيث تقدم باستقالته، قبل أن يتولى مهمة تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم.

هيرفي رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

وكان رينارد قد تولى تدريب الأخضر في يوليو 2019، وقاد المنتخب في 36 مباراة رسمية وودية، نجح في تحقيق الفوز 17 مرة، وتعادل 10 مرات، وخسر 9 لقاءات، ونجح في تسجيل 37 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.

رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT
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