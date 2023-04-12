الموارد البشرية تصدر البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي ستكون متاحة للمستفيدين في تطبيق الوزارة الرسمي عبر الهواتف الذكية، حيث تتيح البطاقة لحامليها إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي.

تطوير المنظومة الرقمية

وتأتي مبادرة البطاقة الرقمية ضمن العديد من المبادرات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج تطوير المنظومة الرقمية لقطاع التنمية الاجتماعية والذي يعمل على تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة، بما يسهل الوصول إليها، ويعزز مستوى الذكاء الرقمي.

وتحرص الوزارة على تحقيق الفائدة لجميع أفراد المجتمع ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي، حيث يشتمل تطبيق الوزارة على خدمات عديدة لتمكين قطاع التنمية الاجتماعية وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تسهيل إجراءات المستفيدين.