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استعدادًا لمواجهة الباطن اليوم

“المواطن” توثق لحظة وصول بعثة الهلال إلى حفر الباطن

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ صباحاً
“المواطن” توثق لحظة وصول بعثة الهلال إلى حفر الباطن
المواطن - فريق التحرير - تصوير : فواز الأسلمي

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وثقت “المواطن” وصول بعثة الفريق الكروي الأول بـ الهلال إلى مدينة حفر الباطن في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الباطن اليوم في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن.

 

وتقدم البعثة، المدرب الأرجنتيني رامون دياز والعديد من اللاعبين مثل الأرجنتيني لوسيانو فييتو والقائد سلمان الفرج واللاعب محمد جحفلي.

الباطن ضد الهلال

وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن كما تُنقل عبر قناة SSC ومنصة شاهد.

وكان الهلال فاز على الباطن في لقاء الذهاب يوم 16 ديسمبر الماضي بثلاثية لهدف، في مباراة أُقيمت في الجولة التاسعة، حيث سجل لـ أزرق الرياض كل من جانج هيون سو وأوديون إيجالو وأندري كاريلو، بينما سجل نادي الباطن هدفه الوحيد عبر اللاعب يوسف فواز.

سلمان الفرج - الهلال

وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال، مساء أمس الخميس، عن عودة كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني لتدريبات أزرق الرياض الجماعية، بعد غيابهما فترة طويلة بسبب الإصابة وذلك قبل مواجهة الباطن اليوم.

فييتو - الهلال

 

 

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