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الموافقة على طلب “أماك” زيادة رأسمالها إلى 900 مليون ريال

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
الموافقة على طلب “أماك” زيادة رأسمالها إلى 900 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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​وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين زيادة رأسمالها من 660 مليون ريال إلى 900 مليون ريال.

منح سهم واحد مجاني

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم منح سهم واحد مجاني مقابل كل 2.75 سهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 240 مليون ريال من بند “علاوة إصدار الأسهم”.

زيادة عدد الأسهم

وتاب البيان “بالتالي يزداد عدد الأسهم من 66 مليون سهم إلى 90 مليون سهم، بزيادة قدرها 24 مليون سهم، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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