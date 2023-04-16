60 مبخرة لتطييب أجواء المسجد الحرام في رمضان الموافقة على طلب “أماك” زيادة رأسمالها إلى 900 مليون ريال قوات 30 دولة تشارك في تتويج الملك تشارلز ثقة اليمنيين في المملكة تدفع بقرب انتهاء الحرب أرامكو: نقل 4% من الأسهم لـ سنابل لن يؤثر على توزيعات الأرباح المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول للثانوية ظاهرة فلكية نادرة تصاحب رؤية هلال عيد الفطر ضعف نسبة تأييد بايدن في الانتخابات الرئاسية 2024 غرق مركبات في تجمعات لمياه الأمطار في حائل مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني
وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين زيادة رأسمالها من 660 مليون ريال إلى 900 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم منح سهم واحد مجاني مقابل كل 2.75 سهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 240 مليون ريال من بند “علاوة إصدار الأسهم”.
وتاب البيان “بالتالي يزداد عدد الأسهم من 66 مليون سهم إلى 90 مليون سهم، بزيادة قدرها 24 مليون سهم، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.