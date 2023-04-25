الموافقة على طلب العامودي عدم الاستمرار في رئاسة مجلس إدارة موبايلي

أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” موافقة مجلس إدارتها قبول طلب الدكتور نبيل العامودي بعدم الاستمرار في رئاسة مجلس إدارة الشركة نظراً لظروفه الخاصة، مع استمراره كعضو مجلس إدارة مستقل.

النافع رئيساً لمجلس الإدارة

وأوضحت شركة موبايلي، في بيان لها على “تداول، أنه صدر قرار بتعيين عضو مجلس الإدارة عبد الكريم النافع رئيساً لمجلس الإدارة.

يذكر أن شركة موبايلي كشفت في وقت سابق، عن أكبر 5 مستثمرين دوليين والذين يمتلكون أسهماً في الشركة بنهاية العام 2022، إضافة إلى عدد المستثمرين السعوديين، ونسبة ملكية الأفراد والشركات والمؤسسات في الشركة .

وبحسب تقرير مجلس إدارة الشركة والمنشور على موقع السوق المالية “تداول” تصدرت حكومة جمهورية سنغافورة بملكية 9.9 مليون سهم تمثل 1.28% من أسهم الشركة بنهاية العام 2022، وصندوق iShares للمؤشرات المتداولة على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة 7.1 مليون سهم بنسبة 0.92% من رأسمال الشركة، ثم صندوق مؤشر أسهم ”إم إف إس“ لأسهم الأسواق الناشئة 5.8 مليون سهم، وصندوق مؤشر فانغارد لأسهم الأسواق الناشئة 5.2 مليون سهم، وصندوق مؤشر أسهم فانغارد توتال الدولية 5 ملايين سهم.

الاستثمار في أسهم الشركة

وكانت قائمة أكبر 5 مستثمرين دوليين يمتلكون في شركة موبايلي بنهاية العام 2021 يتصدرها صندوق مؤشر أسهم فانغارد لأسهم الأسواق الناشئة بملكية تبلغ 5.14 مليون سهم، في الشركة بنهاية العام 2021، فيما بلغت ملكية صندوق فانغارد توتال الدولية نحو 4.9 مليون سهم، ونظام CALF العام لتقاعد الموظفين 3.2 مليون سهم، وصندوق IShare Core للمؤشرات المتداولة في الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI بنحو 3.2 مليون سهم أيضا، ثم جولدمان ساكس انترناشيونال 2.9 مليون سهم.

في المقابل بلغ عدد المستثمرين السعوديين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة 132 ألفاً، بلغت ملكيتهم 407.23 مليون سهم، وبنسبة 52.89% من عدد أسهم الشركة بنهاية العام 2022.

من جهة أخرى بلغ عدد المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي 173 مستثمراً يمتلكون 225.9 مليون سهم، مثلت 29.33% من أسهم الشركة، و1355 مستثمراً من جنسيات أخرى يمتلكون 136.9 مليون سهم وبنسبة 17.78% من رأس مال الشركة بنهاية العام 2022.

ووفقاً لتقرير مجلس الإدارة فان عدد الشركات والمؤسسات التي تمتلك أسهم في شركة موبايلي بنهاية العام 2022، بلغ 851، يمتلكون 584.4 مليون سهم، مثلت 75.9% من إجمالي عدد الأسهم ، فيما بلغ عدد الأفراد 132.7 ألف نسمة، بملكية بلغت 185.6 مليون سهم، بنسبة 24.10% من أسهم الشركة.