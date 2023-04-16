الموافقة على طلب “معادن” لزيادة رأسمالها إلى 36.9 مليار ريال

قيمة الزيادة في رأس المال

وتابع البيان “كما سيزداد عدد الأسهم من 2.46 مليار سهم إلى 3.69 مليار سهم، بزيادة قدرها 1.23 مليار سهم، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة”.