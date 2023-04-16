الموافقة على فتح مسارات آمنة بالسودان للحالات الإنسانية

أعلن الجيش السوداني، موافقته على فتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية لـ3 ساعات، وذلك اعتبارًا من الرابعة عصر اليوم بالتوقيت المحلي.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان “نوافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، ولمدة ثلاث ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم، على ألا يلغي ذلك حقنا في الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل قوات الدعم السريع”.

مسارات آمنة

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع على حسابها بموقع “تويتر”، إنها ستسمح بفتح المسارات الآمنة لمدة 4 ساعات، وذلك في إطار طلب الأمم المتحدة ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس.

وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في حماية المواطنين وحقها في الرد على أي اعتداءات من الجيش السوداني.

يأتي ذلك في خضم تطور الأوضاع في السودان وتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

تجدد الاشتباكات

ومنذ قليل، تصاعد دخان كثيف جراء الاشتباكات بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني، وذلك مع انتشار جنود القوات المسلحة أمام برج المراقبة في القيادة العامة.

كما سمع دوي إطلاق كثيف للنار في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بالإضافة إلى تصاعد أعمدة الدخان من داخل قاعدة مروي الجوي وسط تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.