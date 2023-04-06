المودة تقدم خدماتها لقرابة 600 ألف أسرة

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة على مدى 20 عاماً خدماتها لتحسين جودة حياة الأسرة على مستوى المملكة في 13 منطقة إدارية تقود فيها العديد من المشروعات والمنافسات الحكومية المعنية بقضية الأسرة بشكل مجاني.

وأشار المهندس فيصل سيفد الدين السمنودي رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أنه منذ تأسيسها قامت الجمعية بخدمة أكثر من 590 ألف أسرة تم تحسين جودة حياة 80.77% منهم، ومن خلال مبادرة أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تمكنت الجمعية من تمكين 12 ألف امرأة من المطلقات والأرامل المعيلات لأسرهم اقتصادياً من خلال التأهيل الحرفي والمهني.

كما قامت الجمعية خلال مسيرتها بلم شمل أكثر من 26 ألف أسرة مع أبنائهم من الأسر المنفصلة، كما تمكنت الجمعية من حماية أكثر من 21 ألف أسرة من العنف الأسري من خلال مركز الحماية الأسرية. وتم علاج 2500 طفل ممن كانوا يعانون من اضطرابات سلوكية ونمائية.

مبادرة جمعية المودة

ومن أبرز مبادرات جمعية المودة، مركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات والذي من خلاله أصبح متوسط حالات الصلح 58%، وتم حل 32 ألف قضية أسرية قبل وصولها إلى المحاكم.

وأضاف السمنودي أنه خلال مسيرة الجمعية أولت اهتماماً كبيراً بتأهيل المختصين والممارسين في مجالات التنمية الأسرية، حيث قامت الجمعية بتدريب وتأهيل أكثر من 4400 ألف ممارس ومختص حول المملكة من خلال مركز كفاءة لتدريب وتأهيل المختصين.

وللجمعية باعٌ كبير في مجال الدراسات الأسرية والمبادرات الوطنية، فقد قامت الجمعية بإصدار 54 دراسة أسرية ساهمت في سن تشريعات وطنية بالشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الأسرة، ومن ذلك، المبادرة الوطنية لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج والتي صدر بها توجيه من المقام السامي واللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري، كما ساهمت الجمعية في إصدار دراسة المؤشر الوطني للطلاق بالشراكة مع وزارة العدل ومجلس شؤون الأسرة لاحتساب معدلات الطلاق.

كما نوه إلى أن الجمعية تقوم بتمكين الجهات الأخرى حول المملكة حيث قامت بدعم أكثر من 200 منظمة غير ربحية داخل وخارج المملكة من خلال نقل التجربة لها، وبحمد الله تمكنت الجمعية من عمل نموذجٍ في العمل الخيري وبناء أكثر من 200 شراكة استراتيجية لخدمة الأسرة وتمكين 24 جمعية أسرية بالدخول في تنفيذ المنافسات ومشاريع الإسناد.

واليوم تقوم الجمعية بتغطية 27% من عدد الأسر على مستوى محافظة جدة و13% على مستوى منطقة مكة المكرمة و1.73% على مستوى المملكة.

3 محافظ للأثر والاستثمار الاجتماعي

واختتم السمنودي بأنه في عام 2023م أطلقت الجمعية 3 محافظ للأثر والاستثمار الاجتماعي والاستدامة تحتوي على 17 مبادرة و91 مشروعاً تنموياً ورعوياً يبلغ نسبة الابتكار فيها 35% وذلك للوصول إلى أكثر من 85 ألف أسرة بأثر مباشر عبر تقديم 125 ألف خدمة في بناء قدرات الأسرة وحمايتها ورعايتها وإرشادها وفض النزاعات بين الأسر وتمكين المرأة المعيلة اقتصادياً وتعزيز الوعي لها وتطوير الممارسين المختصين.

كما تقوم الجمعية اليوم بتقديم خدماتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية والاستشارات والتدريب الأسري كجزء من التحول الكبير في صناعة الأثر وكذلك المشاريع والمنافسات الحكومية والاستثمار الاجتماعي والاستدامة, سواء للصورة الذهنية في بيئة العمل أو التميز المؤسسي أو الاستدامة المالية, وذلك لتحسين جودة حياة الأسرة والوصول إلى نموذج ملهم لبناء منظومة حلول أسرية مستدامة ومؤثرة في المجتمع.