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تهدف لتنظيم عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي وحوكمتها

المياه الوطنية تطلق خدمة صهريج “بيئتي” بجازان عبر قنواتها الرقمية

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
المياه الوطنية تطلق خدمة صهريج “بيئتي” بجازان عبر قنواتها الرقمية
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة المياه الوطنية اليوم خدمة طلب العملاء لصهاريج الصرف الصحي “بيئتي” من خلال القنوات الرقمية للشركة في مدينة جازان، وتهدف الخدمة إلى تنظيم عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي وحوكمتها ومتابعتها بشكل تقني، وبأسعار موحدة حسب حجم الصهريج.

وقالت الشركة: “إطلاق خدمة طلب صهاريج الصرف الصحي بيئتي في مدينة جازان يأتي لتطبيق المعايير البيئية في نقل مياه الصرف الصحي، وحمايةً البيئة، وتحسين المنظر الحضري بتوحيد هُوية الصهاريج التي تحمل العلامة التجارية “بيئتي”، إلى جانب تطبيق اشتراطات وزارة النقل والمرور حفاظًا على سلامة الطرق وسالكيها.

إطلاق خدمة صهريج “بيئتي”

وأكدت الشركة أن خدمة طلب صهاريج “بيئتي” في جازان تضمنت تغيير هوية (30%) من صهاريج الصرف الصحي العاملة في المدينة وستستكمل تغطية الهوية الجديدة ومعايير الالتزام البيئي تدريجيًا، داعية الشركة ملاك وأصحاب صهاريج الصرف الصحي للانضمام لهذه المنظومة بالهوية الجديدة.

وأشارت الشركة إلى أنها اليوم أصبحت قادرة على إدارة عمليات طلب العملاء لصهاريج الصرف الصحي (بيئتي)، ومتابعتها في مدينة جازان إلكترونيًا، وذلك بعد أتمتة جميع العمليات، وتطبيق اشتراطات الالتزام البيئي، فضلًا عن رفع كفاءة الأعمال وتطويرها، وتحسين إجراءات العمل، إلى جانب تطبيق الحلول التقنية، وذلك بتركيب كاميرات وبوابات إلكترونية عند مداخل مواقع تفريغ الصهاريج لمياه الصرف الصحي، ومتابعتها إلكترونيًا في محطات المعالجة من أجل رفع مستوى الجودة والمتابعة لصهاريج الصرف الصحي، والمحافظة على المنظر الحضاري، وتحسين مستويات الالتزام البيئي والسلامة المرورية.

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