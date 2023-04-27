المياه الوطنية توضّح أماكن بيع مياه زمزم

حددت شركة المياه الوطنية، الأماكن التي يمكن الحصول منها على عبوات ماء زمزم سعة 5 لترات، ونقاط بيع العبوات بها ضمن مشروع توسيع دائرة توزيع عبوات زمزم.

بيع مياه زمزم

وأوضحت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه بإمكان الجميع الحصول على “مياه زمزم” من مقر مشروع مياه زمزم في مكة المكرمة، وكذلك فروع أسواق بنده وبن داوود والدانوب في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشارت الشركة، إلى أن الحد الأعلى المسموح به للفرد هو 4 عبوات، وقيمة العبوة الواحدة 5.5 ريال شاملة الضريبة المضافة.