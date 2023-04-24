النار تشتعل بطائرة فلاي دبي بعد اصطدامها بطائر

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة اشتعال النيران بطائرة ركاب تابعة لشركة فلاي دبي، والقادمة من نيبال، وذلك بعد اصطدامها بطائر في أثناء عملية الإقلاع.

اشتعال النار بـ #طائرة تابعة لـ #فلاي_دبي خلال إقلاعها من عاصمة #نيبال، فيما أعلنت هيئة الطيران المدني في نيبال أن الطائرة تكمل رحلتها إلى دبي بشكل طبيعي#العربية pic.twitter.com/dRYp8YISzv — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 24, 2023

واشتعلت النار في الطائرة، خلال التحليق في السماء، لكنها استكملت رحلتها بشكل طبيعي متجهة إلى مطار دبي، وفقًا لفيديو قناة العربية.

ووفقًا للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقع تويتر، فقد أكد متحدث باسم فلاي دبي أن رحلتها رقم 576 FZ المتوجهة من العاصمة النيبالية كاتمندو إلى مطار دبي الدولي قد تعرضت للاصطدام بطائر في أثناء الإقلاع.

واختتم البيان: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أمن وسلامة الطائرة، التي تتابع الآن رحلتها بشكل طبيعي إلى دبي، حيث من المنتظر وصولها في تمام الساعة 12:14 بعد منتصف الليل.