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بعد فشل المفاوضات حول الأجور

النرويج على موعد مع إضراب 24 ألف شخص اليوم

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ صباحاً
النرويج على موعد مع إضراب 24 ألف شخص اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت النقابات في النرويج أن قطاعات البناء والنقل والفنادق ستشهد إضرابًا اعتبارًا اليوم الاثنين، بعد فشل المفاوضات حول الأجور بين النقابتين الرئيسيتين في البلاد وممثلي أرباب العمل.

الالتزام بالإضراب

وأضاف الاتحاد النقابي النرويجي الرئيسي LO أن 22947 من أعضائه سيلتزمون بالإضراب. وينطبق ذلك أيضًا على 1441 عضوًا في نقابة عمالية صغيرة أخرى (YS).

الاتحاد النقابي النرويجي

وسيؤثر هذا الإضراب الواسع في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 5,5 مليون نسمة على قطاعات البناء والنقل وإنتاج السلع والفنادق في أوسلو.

كانت المفاوضات بين LO وYS ومنظمة أصحاب العمل NHO جارية منذ الجمعة. والأحد رفض الاتحاد النقابي النرويجي الرئيسي ونقابة YS الاقتراح الذي قدمه الوسيط.

وقالت بيجي هيسن فولسفيك المسؤولة عن الاتحاد في مؤتمر صحفي: “من المؤسف اللجوء إلى الإضراب. نحن لا نفعل ذلك باستخفاف”، مضيفة أن الإضراب سيبدأ صباح الاثنين.

وأراد الاتحاد زيادة القوة الشرائية بنسبة 5% وفقًا لوسائل الإعلام النروجية.

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