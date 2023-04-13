النصر مع جارسيا بداية قوية ومعاناة أمام الكبار

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قررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، رحيل المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا بعد حوالي 9 أشهر قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.
وذكر حساب النادي على موقع “تويتر”، قبل قليل: “قررت إدارة النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول، رودي جارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق”.
وكان النصر قد تعاقد مع جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وحقق انطلاقة قوية تحت قيادته، حيث بدأ مشواره بالفوز على الوحدة في دوري روشن السعودي.
وتعثر النصر بعد ذلك بخسارة مفاجئة ضد التعاون بهدف نظيف، إلا أنه استعاد توازنه سريعًا، ليُحقق نتائج مميزة في دوري روشن السعودي، ويتصدر الترتيب في معظم الفترات، قبل أن يخسر الصدارة في الجولات الأخيرة لصالح الاتحاد.
وخسر النصر ضد الاتحاد بهدف دون رد، ليفقد الصدارة بفارق نقطة، ولكن الفريق انتفض سريعًا مع جارسيا، ونجح في تحقيق الفوز أمام أبها والعدالة، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي ضد الفيحاء، ما أثار غضب الجماهير.
ورغم تذبذب أداء ونتائج النصر مع جارسيا في دوري روشن السعودي، إلا أنه يتصدر قائمة الأقوى هجوميًا برصيد 49 هدفًا، واهتزت شباكه 12 مرة فقط، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى دفاعيًا.
ولم يظهر النصر بالمستوى المتوقع أمام الكبار مع جارسيا، حيث تعادل سلبيًا مع الاتحاد في الدور الأول، وخسر بهدف دون رد في الدور الثاني، وتعادل ضد الهلال والشباب بنتيجة 2\2 و0\0، ولم يلعب أمامهما لقاء الدور الثاني.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد بمشاركة 4 أندية، وودعها من الدور النصف النهائي بعد خسارته ضد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.