النصر والهلال ضمن قائمة أكثر 10 فرق حصولًا على ركلات جزاء

يتواجد فريقا النصر والهلال في قائمة أكثر 10 فرق حصولًا على ركلات جزاء، وذلك ضمن أندية تُمثل 75 بطولة دوري في العالم.

النصر والهلال بالقائمة

وكشف المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES Football”، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر الفرق حصولًا على ركلات الجزاء بداية من يناير عام 2020 وحتى الآن.

وشهدت قائمة أكثر 10 فرق حصولًا على ركلات الجزاء بالعالم خلال هذه الفترة، تواجد 3 أندية عربية، وهم؛ النصر والهلال من دوري روشن السعودي، والزمالك المصري الذي حصل على 43 ركلة جزاء.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في القائمة، بعدما حصل على 39 ركلة جزاء، فيما نال الهلال 38 ركلة، بالتساوي مع فريقي غلطة سراي التركي وباوك اليوناني.

الأكثر حصولًا على ركلات الجزاء

ويتصدر القائمة التي يتواجد بها النصر والهلال، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سي إس هيريديانو الكوستاريكي برصيد 44 ركلة جزاء، ثم الزمالك بالتساوي مع هايدوك سبليت الكرواتي.

ونال الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي على 41 ركلة جزاء خلال الفترة ذاتها، بالتساوي مع بورتو البرتغالي، فيما حصل ديبورتيفو كالي الكولومبي على 40 ركلة جزاء.