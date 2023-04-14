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لقيادة الفريق خلفًا لجارسيا

النصر يبدأ التفاوض مع مارسيلو غالاردو

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
النصر يبدأ التفاوض مع مارسيلو غالاردو
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لحسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمها بالمدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.

رحيل جارسيا

وقررت الإدارة النصراوية بالأمس، إنهاء العلاقة التعاقدية رسميًا مع رودي جارسيا، وثمنت له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق؛ وتمنت له التوفيق، وكلفت مدرب فئة الشباب بالنادي، الكرواتي دينكو بقيادة الفريق.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

التفاوض مع مارسيلو غالاردو

ولفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن إدارة نادي النصر بدأت مفاوضاتها مع مارسيلو غالاردو، وأرسلت عرضًا رسميًا للمدرب، اليوم الجمعة.

مارسيلو غالاردو
مارسيلو غالاردو

وأشار جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة النصراوية تحاول إقناع مارسيلو غالاردو بقيادة الفريق الأول لكرة القدم على الأقل حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وكانت تقارير قد أكدت أن النصر يرغب في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أو الفرنسي زين الدين زيدان، كما أن نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو يُشارك في المفاوضات مع الأخير؛ لإقناعه بقبول المهمة.

زيدان ورونالدو
زيدان ورونالدو

النصر بدوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
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