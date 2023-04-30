النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي، بعدما خسرها في الجولات الأخيرة لصالح الشباب.

النصر يتصدر القائمة

ونجح النصر في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد برباعية دون رد ضمن منافسات الجولة الـ24، ليتصدر قائمة الأقوى هجوميًا برصيد 53 هدفًا.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني بقائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي برصيد 50 هدفًا، ثم الاتحاد بـ47 هدفًا، يليه الهلال برصيد 45 هدفًا، وحل الفتح خامسًا بـ41 هدفًا.

جدول ترتيب الدوري

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ24، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه الفتح بـ39 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

ويقع الطائي في المركز السابع برصيد 31 نقطة، يليه الاتفاق بـ30 نقطة، ثم ضمك بـ29 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، ثم العدالة 21 نقطة، الخليج 20 نقطة، والباطن 15 نقطة.