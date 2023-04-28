النصر يستعيد ذاكرة الانتصارات برباعية في الرائد

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا كبيرًا على الرائد برباعية دون رد، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن.

النصر يضرب برباعية

وكان الشوط الأول شهد تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الرابعة من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني سجل أصفر الرياض 3 أهداف عبر كل من عبدالرحمن غريب ومحمد مران وعبدالمجيد الصليهم في الدقائق الـ55 والـ 90 والـ94.

وبعد الفوز أصبح رصيد أصفر الرياض 56 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الـ11.