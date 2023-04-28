النصر يستعيد ذاكرة الانتصارات برباعية في الرائد

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا كبيرًا على الرائد برباعية دون رد، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن.
بالأربعة.. #النصر يكسب #الرائد🔝⚽
📺 شاهد أهداف المباراة ⏬#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/ftvosgNg9D
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023
وكان الشوط الأول شهد تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الرابعة من ضربة رأسية.
وفي الشوط الثاني سجل أصفر الرياض 3 أهداف عبر كل من عبدالرحمن غريب ومحمد مران وعبدالمجيد الصليهم في الدقائق الـ55 والـ 90 والـ94.
وبعد الفوز أصبح رصيد أصفر الرياض 56 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الـ11.