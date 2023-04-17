النصر يستعيد 2 من نجومه قبل مواجهة الهلال

كشفت التقارير الإعلامية أن نادي النصر استعاد 2 من نجومه وذلك قبل مواجهة نادي الهلال غدًا في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضحت التقارير أن كلًّا من عبدالإله العمري وألفارو جونزاليس عادا لتدريبات أصفر الرياض استعدادًا لمواجهة جاره الأزرق غدًا.

موعد مباراة الهلال والنصر

وتقام المباراة مساء غدٍ، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض.

وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 SD وSSC1 HD ومنصة شاهد.

وكان لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 2/ 2 يوم 26 ديسمبر الماضي، حيث سجل لـ الهلال كل من سالم الدوسري وأودسون إيجالو، بينما سجل لـ أصفر الرياض كل من تاليسكا وعبدالرحمن غريب.