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ضمن منافسات دوري المحترفين

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة التألق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة فريق الفيحاء اليوم.

العالمي ضيفًا على الفيحاء

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره النصر، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

نادي النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

النصر يسعى للفوز

ولعب الفيحاء ضد النصر 9 مرات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وخسر لقاء واحدًا فقط، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

ويسعى العالمي لتحقيق الفوز، والحفاظ على سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، أملًا تعثر الاتحاد وخطف الصدارة منه، فيما يطمح الفيحاء لتحسين نتائجه والظهور بشكل مميز، خاصة أن المباراة على ملعبه.

النصر ضد الفيحاء
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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