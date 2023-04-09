النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

يتطلع النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة التألق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة فريق الفيحاء اليوم.

العالمي ضيفًا على الفيحاء

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره النصر، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

النصر يسعى للفوز

ولعب الفيحاء ضد النصر 9 مرات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وخسر لقاء واحدًا فقط، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

ويسعى العالمي لتحقيق الفوز، والحفاظ على سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، أملًا تعثر الاتحاد وخطف الصدارة منه، فيما يطمح الفيحاء لتحسين نتائجه والظهور بشكل مميز، خاصة أن المباراة على ملعبه.