النصر يسعى لاستعادة الانتصارات

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للعودة إلى الانتصارات مجددًا في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الرائد اليوم.
ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الرائد على ملعب الأول بارك في الرياض، عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة.
ويأمل العالمي في استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعدما غابت عنه الانتصارات في آخر جولتين، حيث تعثر بالتعادل السلبي أمام الفيحاء، ثم خسر ديربي الرياض ضد الهلال بهدفين نظيفين.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لحصد الثلاث نقاط اليوم، ومواصلة ملاحقة الاتحاد، وتقليص الفارق معه لـ3 نقاط فقط، أملًا في تعثره بالجولات المقبلة، وخطف صدارة دوري روشن السعودي منه.
كما تعرض الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا لخسارة مفاجئة ضد نظيره الوحدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.