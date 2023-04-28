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ضمن منافسات دوري روشن

النصر يسعى لاستعادة الانتصارات

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
النصر يسعى لاستعادة الانتصارات
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للعودة إلى الانتصارات مجددًا في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الرائد اليوم.

العالمي يستضيف الرائد

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الرائد على ملعب الأول بارك في الرياض، عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة.

النصر والرائد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @AlNassrFC

النصر يسعى للفوز

ويأمل العالمي في استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعدما غابت عنه الانتصارات في آخر جولتين، حيث تعثر بالتعادل السلبي أمام الفيحاء، ثم خسر ديربي الرياض ضد الهلال بهدفين نظيفين.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لحصد الثلاث نقاط اليوم، ومواصلة ملاحقة الاتحاد، وتقليص الفارق معه لـ3 نقاط فقط، أملًا في تعثره بالجولات المقبلة، وخطف صدارة دوري روشن السعودي منه.

كما تعرض الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا لخسارة مفاجئة ضد نظيره الوحدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

النصر والوحدة
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA
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