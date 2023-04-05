النصر يضرب العدالة بخماسية ويُحافظ على الوصافة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا عريضًا على حساب نادي العدالة بخماسية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر يحقق فوزا كبيرا على العدالة بخماسية نظيفة.. 🟡⚽️ • شاهد أهداف المباراة ⤵️🎥#العداله_النصر⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/PSqQvgPuF6 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم لأصفر الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الأربعين.

النصر يضرب بخماسية

وفي الشوط الثاني، كشر أصفر الرياض عن أنيابه التهديفية ليسجل البرازيلي تاليسكا هدفين في الدقيقتين الـ55 والـ78، بينما سجل رونالدو هدفًا شخصيًّا ثانيا له والهدف الثالث لأصفر الرياض بالدقيقة الـ66.

ونجح اللاعب أيمن يحيى في إضافة الهدف الخامس في الدقيقة الـ98.

وبعد الفوز، يتواجد أصفر الرياض في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.