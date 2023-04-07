النصر يعلن بقاء تاليسكا حتى 2026

أعلن نادي النصر مساء الخميس عن تجديد عقد نجمه البرازيلي تاليسكا حتى عام 2026، وذلك بعد الأداء الفني المميز الذي قدمه في مباريات أصفر الرياض في الفترة الأخيرة.

من شرانا .. ما نخليـه! 💛 pic.twitter.com/xiV4JRULw4 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 6, 2023

وبفيديو مبتكر كشف النصر عبر حسابه في “تويتر” عن تجديد عقد اللاعب البرازيلي حتى عام 2026.

تعليق تاليسكا

وتحدث اللاعب البرازيلي بعد التجديد قائلًا: “لن أنسى تلك اللحظة التي انتقلت فيها إلى النصر، لم تكن انتقال من فريق إلى آخر، تلك اللحظة وهي الانضمام إلى النصر كانت بداية مرحلة مهمة وجميلة في حياتي، كانت بداية قصة حب جميلة بين تاليسكا ونادي النصر وجماهيره”.

وواصل اللاعب البرازيلي قائلًا: “بعد وصولي إلى السعودية، بدأت قصة الحب الجميلة بيني وبين تلك البلد الرائعة، لهذا السبب اخترت القرار الأجمل والأسهل في حياتي، التجديد مع النصر حتى 2026″.

يذكر أن اللاعب البرازيلي يحتل صدارة هدافي دوري روشن حاليًّا برصيد 16 هدفًا مناصفة مع النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال.

وانضم تاليسكا إلى النصر في عام 2021 قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيني.