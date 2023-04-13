النصر يعلن رحيل رودي جارسيا رسميًا

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قبل قليل، عن رحيل المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا رسميًا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

رحيل رودي جارسيا

وذكر حساب النادي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قررت إدارة النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول، رودي جارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق”.

وأكدت تقارير أن إدارة نادي النصر قررت أن يتولى مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الكرواتي دينو، الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت.

النصر هذا الموسم

وكان النصر قد تعاقد مع رودي جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.