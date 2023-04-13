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بعد تراجع نتائج الفريق الأول

النصر يعلن رحيل رودي جارسيا رسميًا

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
النصر يعلن رحيل رودي جارسيا رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قبل قليل، عن رحيل المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا رسميًا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

رحيل رودي جارسيا

وذكر حساب النادي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قررت إدارة النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول، رودي جارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق”.

وأكدت تقارير أن إدارة نادي النصر قررت أن يتولى مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الكرواتي دينو، الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

النصر هذا الموسم

وكان النصر قد تعاقد مع رودي جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.

رودي جارسيا - رودي غارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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