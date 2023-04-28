خسائر مالية كبيرة يتكبدها سناب شات ضبط مخالفين لأمن الحدود حاولوا تهريب القات في جازان الخليج يتقدم على الفيحاء في الشوط الأول بهدف لقطات لولادة الجيل الأول من صغار الظباء والوعول بمحمية نيوم النصر ينهي الشوط الأول متفوقًا بهدف كريستيانو رونالدو اعتماد قرار بالإجماع من مجلس الأمن بشأن النساء الأفغانيات مروجو الحشيش والإمفيتامين في تبوك بقبضة الأمن النظام الصحي في السودان أوشك على الانهيار القبض على مخالف بحوزته إمفيتامين ومبلغ مالي وهواتف بجدة إطلاق نار داخل ثكنة أمنية للداخلية التونسية
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د4’ الهدف الأول لـ #النصر عن طريق كريستيانو رونالدو
النصر 1 × 0 الرائد#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/cNxm4VZyxQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023
ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز الهدف الأول لـ العالمي في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلطان الغنام.