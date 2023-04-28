النصر ينهي الشوط الأول متفوقًا بهدف كريستيانو رونالدو

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽ د4’ الهدف الأول لـ #النصر عن طريق كريستيانو رونالدو

النصر 1 × 0 الرائد#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/cNxm4VZyxQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز الهدف الأول لـ العالمي في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلطان الغنام.