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خلفًا لمدربه المقال جارسيا

النصر يُكلف الكرواتي دينكو بقيادة الفريق الأول

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
النصر يُكلف الكرواتي دينكو بقيادة الفريق الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تولي المدير الفني للفئات السنية بالنادي، الكرواتي دينكو إيليتشيتش مسؤولية قيادة الفريق الأول لكرة القدم

دينكو يقود الفريق

ولفت حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تكلف دينكو بتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وتمنت له التوفيق مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

دينكو ايليتشيتش
المدرب الكرواتي – المصدر @AlNassrFC

ويُشرف دينكو صاحب الـ49 عامًا على الفئات السنية في النصر منذ صيف عام 2022، وحقق فريق تحت 19 سنة نتائج مميزة تحت قيادته، حيث دربه في 30 مباراة، فاز 21 مرة، وتعادل 5 مرات وخسر 4 لقاءات فقط.

وجاء قرار الإدارة النصراوية بقيادة دينكو للفريق الأول لكرة القدم، بعد دقائق من الإعلان عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

دينكو ايليتشيتش
المدرب الكرواتي – المصدر @AlNassrFC

النصر مع جارسيا

وكان النصر قد تعاقد مع جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC
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