النصر يُكلف الكرواتي دينكو بقيادة الفريق الأول

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تولي المدير الفني للفئات السنية بالنادي، الكرواتي دينكو إيليتشيتش مسؤولية قيادة الفريق الأول لكرة القدم

دينكو يقود الفريق

ولفت حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تكلف دينكو بتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وتمنت له التوفيق مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

ويُشرف دينكو صاحب الـ49 عامًا على الفئات السنية في النصر منذ صيف عام 2022، وحقق فريق تحت 19 سنة نتائج مميزة تحت قيادته، حيث دربه في 30 مباراة، فاز 21 مرة، وتعادل 5 مرات وخسر 4 لقاءات فقط.

وجاء قرار الإدارة النصراوية بقيادة دينكو للفريق الأول لكرة القدم، بعد دقائق من الإعلان عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

النصر مع جارسيا

وكان النصر قد تعاقد مع جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.