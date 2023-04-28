النظام الصحي في السودان أوشك على الانهيار

حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، اليوم الجمعة، من انهيار وشيك للنظام الصحي في البلاد وقالت: إن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة “واحدًا تلو الآخر”.

الخروج عن الخدمة تباعًا

وأضافت النقابة في بيان أن توالي خروج المرافق الصحية عن الخدمة يهدد بالإغلاق التام “في ظل تواصل العمليات العسكرية والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار”.

لا ممرات آمنة

وأبانت أن هناك نقصًا حادًّا في الأدوات الطبية وصعوبة في وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات، مع عدم وجود ممرات آمنة للإسعاف، واستمرار احتلال المستشفيات بواسطة ميليشيات الدعم السريع، واستباحة واستهداف كل من طرفي النزاع للمنشآت الصحية.