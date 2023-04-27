النفط يتراجع 4% ويواصل الخسائر

تراجعت أسعار النفط نحو أربعة بالمائة، أمس، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة حتى بعد أن أظهر تقرير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مع تنامي مخاوف الركود بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم.

خام برنت

وسجل خام برنت عند التسوية 77.69 دولار للبرميل ليفقد 3.08 دولار، أي ما يعادل 3.8 بالمائة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط 74.30 دولار للبرميل متراجعًا 2.77 دولار أي 3.6 بالمائة.

وأبانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي بنحو 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، وساعد هذا في الحد من انخفاض الأسعار ليتجاوز بكثير توقعات المحللين بانخفاض 1.5 مليون، وفقًا لرويترز.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 2.4 مليون برميل لتصل إلى 221.1 مليون برميل وانخفضت نواتج التقطير نحو 600 ألف برميل لتصل إلى 111.5 مليون برميل.

ثقة المستهلك الأمريكي

وانخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في إبريل مع تصاعد المخاوف من سقوط الاقتصاد في الركود هذا العام.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة التي قد تفرضها البنوك المركزية بغرض مكافحة التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.