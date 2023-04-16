النقد الدولي: بعض الدول الإفريقية معرضة لخطر التخلف عن السداد

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أكد صندوق النقد الدولي أن أزمة التمويل تعرّض التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية للخطر، ودعا إلى زيادة الدعم الدولي لتلك الدول بصورة كبيرة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مدير إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي سيلاسي، اليوم الأحد، مضيفًا أنه يجب إصلاح الآليات الحالية للتعامل مع الديون غير المستدامة في الدول الإفريقية.
وتابع: نحتاج للتأكد من أن موارد تلك الدول سيتم استخدامها لدعم التنمية بدلا من استخدامها لخدمة ديون غير مستدامة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لوجود إطار دين سيادي أكثر كفاءة وفعالية، كما أوضح المسؤول في صندوق النقد الدولي أن بعض الدول الإفريقية معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها بسبب تكاليف الاقتراض الباهظة.
وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، من تراجع معدلات النمو للعام الثاني على التوالي في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب انكماش النمو في الاقتصادات الرئيسية.