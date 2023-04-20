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بعد فيديو تكدس الطرود

النقل تلزم إحدى شركات الشحن بزيادة ساعات العمل والمندوبين

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
النقل تلزم إحدى شركات الشحن بزيادة ساعات العمل والمندوبين
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة النقل، متابعتها لجميع عمليات الشحن وجودة الخدمة المقدمة للعملاء في كل مناطق المملكة، وألزمت إحدى الشركات المرخصة في المدينة المنورة بزيادة ساعات العمل والمندوبين، والتأكيد على تفعيل مراكز الاتصال والاستجابة لاستفسارات العملاء.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر: إشارة إلى مـا يتـم تداولـه فـي وسائل التواصل الاجتماعـي حـول تعثـر إحـدى الشـركات المرخصـة فـي المدينـة المنـورة فـي تسـليم بعـض الطـرود والشحنات للعـملاء بالجـودة، والوقـت المحـدد، وعـدم الاستجابة للاستفسـارات فـي القنـوات المخصصـة لخدمـة العملاء.

تسريع تسليم الشحنات

أوضحت الهيئـة العامـة للنقـل مباشـرة فـرق الرقابـة الميدانية للموقع المذكـور، وأنه تم التنسيق مـع الشـركة للعمـل علـى معالجـة الوضع الراهـن لتسـريع تسليم شـحنات العملاء من خلال إلـزام الشركة بزيادة أوقات العمـل خلال هـذه الفتـرة، وزيادة عـدد المندوبيـن لتغطيـة جميع الطلبـات، والتأكـد مـن تفعيـل مركـز الاتصـال الخـاص بالشركة والاستجابة لكل الشكاوى والاستفسـارات الـواردة، وتفعيـل إرسـال الرسائل الفوريـة والتنبيهات في أوقات التوصيل.

معالجة الشكاوى

كمـا تؤكـد الهيئـة العامـة للنقـل أنهـا تتابـع جميـع عمليـات الشـحن ومسـتوى جـودة الخدمـة المقدمـة للعـملاء فـي كل مناطق المملكة، والتأكـد مـن تسليم الشحنات للمستفيدين فـي الوقـت المحـدد والمتفـق عليـه بيـن شـركات الشحن والمورديـن والمتاجـر الإلكترونية، ووضـع الإجـراءات اللازمـة لمعالجـة شـكاوى المستفيدين، وفـي حـال عـدم تجـاوب الناقـل يمكن التواصـل مـع الهيئـة مـن خلال الرقم الموحـد 19929، أو تقديم بلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

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