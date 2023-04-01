النمر: نسبة الكحول في السوبيا ضئيلة وليست مسكرة

كشف استشار وأستاذ أمراض القلب خالد النمر، حقيقة احتواء السوبيا على نسبة من الكحول، بسبب تفاعل مكوناته.

فقرة #المواجهة ..

هل السوبيا تحتوي على نسبة من الكحول؟..

د.خالد النمر وإجابة مفاجأة .. آخر مرة شربت فيها سوبيا كانت منذ 44 عاما وهذا ما حدث وقتها @ALNEMERK#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XycXfOwR4e — سوالف رمضان (@sayyidaty) March 31, 2023

نسبة الكحول

وأوضح النمر في حديثه لبرنامج “سوالف رمضان” على قناة “روتانا خليجية” أن السوبيا عبارة عن مشروب مكوناته مختلفة من الخبز والشوفان والتمر والزبيب، ولا يحتوي على نسبة مسكرة من الكحول، ولكن التفاعل بين مركباته قد ينتج نسبة ضئيلة من الإيثانول الكحولي، وهو ما صرحت به هيئة الغذاء والدواء.

تجربته مع السوبيا

وأكد النمر أن السوبيا مشروب رسمي وآمن ويباع وليس به أي مشكلة، لافتًا إلى أن آخر مرة تناول فيها السوبيا كانت عام 1400هـ أي قبل 44 عامًا، حيث كان معزومًا على الفطار وأحضر له سوبيا مخزنة لفترة طويلة، ظل بعدها دايخ لمدة نصف ساعة، ومنذ ذلك الحين لم يتناول السوبيا إلى الآن، مؤكدًا أن نسبة الكحول في السوبيا ضئيلة جدًّا بسبب تفاعل مكوناته ولكنها ليست مادة مسكرة.