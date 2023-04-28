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يجمع بين الهلال والوحدة

النهائي السابع على ملعب الجوهرة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
النهائي السابع على ملعب الجوهرة
المواطن - فريق التحرير

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يستعد ملعب الجوهرة المشعة في جدة “استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، لاستضافة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة.

الهلال والوحدة بالكأس

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما صعد الوحدة بعدما أطاح بالنصر بهدف نظيف، ويطمح لمواصلة مفاجآته وحصد اللقب.

الوحدة والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

النهائي بملعب الجوهرة

وتُعد مباراة الهلال والوحدة هي المواجهة النهائية السابعة التي تُقام على ملعب الجوهرة المشعة، حيث تعود النسخة الأولى إلى عام 2014، عندما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة.

ونجح الهلال في الفوز على النصر في نسخة عام 2015 على ملعب الجوهرة المشعة بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، وتوج الأهلي باللقب في العام التالي على حساب الأهلي.

كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @Alhilal_FC

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اللقب في عام 2017، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3\2، ونجح الاتحاد في التتويج بالبطولة في 2018، بعد الفوز على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة في عام 2022، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3\1 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

الفيحاء بطل كأس الملك

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