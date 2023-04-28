النهائي السابع على ملعب الجوهرة

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يستعد ملعب الجوهرة المشعة في جدة “استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، لاستضافة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما صعد الوحدة بعدما أطاح بالنصر بهدف نظيف، ويطمح لمواصلة مفاجآته وحصد اللقب.
وتُعد مباراة الهلال والوحدة هي المواجهة النهائية السابعة التي تُقام على ملعب الجوهرة المشعة، حيث تعود النسخة الأولى إلى عام 2014، عندما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة.
ونجح الهلال في الفوز على النصر في نسخة عام 2015 على ملعب الجوهرة المشعة بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، وتوج الأهلي باللقب في العام التالي على حساب الأهلي.
وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اللقب في عام 2017، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3\2، ونجح الاتحاد في التتويج بالبطولة في 2018، بعد الفوز على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة في عام 2022، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3\1 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.