النهائي القاري الخامس لـ الهلال على ملعب الملك فهد الدولي

يستعد فريق الهلال لخوض المباراة القارية النهائية الخامسة له على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، عندما يواجه أوراوا ريد دايموندز الياباني.

نهائي دوري أبطال آسيا

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي مباراة الهلال ضد أوراوا، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تكون مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

الهلال على ملعب الملك فهد الدولي

وتُعد مباراة اليوم هي المواجهة الخامسة القارية للزعيم على ملعب الملك فهد الدولي، وكانت البداية في عام 2000، حيث نجح في الفوز على جوبيلو إيواتا الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية، وتوج باللقب.

ولعب الهلال ضد سيدني الأسترالي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2014، وتعادل بدون أهداف، ليخسر البطولة بعد هزيمته ذهابًا بهدف، كما تعادل ضد أوراوا بنتيجة 1\1 على الملعب ذاته في عام 2017، وخسر إيابًا بهدف ليخسر اللقب.

ونجح الزعيم في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد على ملعب الملك فهد الدولي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وحقق الأزرق اللقب القاري.