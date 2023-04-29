إجلاء 65 شخصاً من رعايا إيران عبر سفينة “أمانة” السعودية إلى جدة النهائي القاري الخامس لـ الهلال على ملعب الملك فهد الدولي خلال أسبوع.. ضبط 10606 مخالفين بينهم 10 متورطين بجرائم مخلة بالشرف الخارجية: ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من السودان إلى 4879 شخصاً الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي بدوري الأبطال بوسكيتس حائر بسبب العرض السعودي أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب جنديات سعوديات يستقبلن بالورد ركاب سفينة “أمانة” المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة 4 أرقام آسيوية مميزة لـ الهلال وأوراوا
يستعد فريق الهلال لخوض المباراة القارية النهائية الخامسة له على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، عندما يواجه أوراوا ريد دايموندز الياباني.
ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي مباراة الهلال ضد أوراوا، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تكون مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.
وتُعد مباراة اليوم هي المواجهة الخامسة القارية للزعيم على ملعب الملك فهد الدولي، وكانت البداية في عام 2000، حيث نجح في الفوز على جوبيلو إيواتا الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية، وتوج باللقب.
ولعب الهلال ضد سيدني الأسترالي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2014، وتعادل بدون أهداف، ليخسر البطولة بعد هزيمته ذهابًا بهدف، كما تعادل ضد أوراوا بنتيجة 1\1 على الملعب ذاته في عام 2017، وخسر إيابًا بهدف ليخسر اللقب.
ونجح الزعيم في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد على ملعب الملك فهد الدولي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وحقق الأزرق اللقب القاري.