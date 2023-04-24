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تهديد الأمن والمجتمع والصحة

النيابة العامة: تلقي المخدرات أو المؤثرات العقلية من مهربيها فعل إجرامي

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
النيابة العامة: تلقي المخدرات أو المؤثرات العقلية من مهربيها فعل إجرامي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة، أن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة، لافتة إلى أن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من مهربيها تُعد أفعالًا إجرامية.

أفعال إجرامية

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أن الأفعال التالية تعد أفعالًا إجرامية وهي تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، فضلًا عن جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها.

وأشارت إلى أن هذا الجلب إجرامي إلا في الأحوال المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وطبقًا للشروط والإجراءات المقررة فيه.

استهداف المملكة

وكان مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد الحماد، أكد في وقت سابق، أن المملكة مستهدفة بالمخدرات، معتبرًا أن مادة الشبو المخدرة من أخطر الأنواع، داعيًا الآباء والأمهات إلى متابعة البرامج التوعوية للتعرف عليها وحماية الأبناء منها؛ فالمسؤولية مشتركة والخطر كبير.

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