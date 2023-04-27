توقعات الطقس: تلاشي الحالة الممطرة الـ16 خلال يومين بيدرو يسجل الهدف الأول لـ العدالة بعد مرور 20 ثانية وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك الرياض قادمين من السودان الجوازات تواصل تقديم خدماتها للمواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان تعاون مشترك بين إخاء ونادي الاتحاد 261 إصابة جديدة بـ كورونا في السعودية ولا وفيات سلمان الدوسري: الإنسانية سعودية والشهادة عالمية لقطات من وصول سفينة جلالة الملك الرياض إلى جدة قادمة من السودان النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة الاتحاد عينه على الفوز الـ12 ضد الشباب
قالت النيابة العامة، إن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.
وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، تشدد العقوبات في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بناء على الخطورة التي تمثلها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، محل الجريمة، من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة كالشبو والإمفيتامين.
وفي وقت سابق، أشارت النيابة العامة، إلى أن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من مهربيها تُعد أفعالًا إجرامية.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أن الأفعال التالية تعد أفعالًا إجرامية وهي تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، فضلًا عن جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها.
وأشارت إلى أن هذا الجلب إجرامي إلا في الأحوال المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وطبقًا للشروط والإجراءات المقررة فيه.