النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة

قالت النيابة العامة، إن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.

تشديد العقوبات

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، تشدد العقوبات في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بناء على الخطورة التي تمثلها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، محل الجريمة، من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة كالشبو والإمفيتامين.

وفي وقت سابق، أشارت النيابة العامة، إلى أن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من مهربيها تُعد أفعالًا إجرامية.

أفعال إجرامية

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أن الأفعال التالية تعد أفعالًا إجرامية وهي تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، فضلًا عن جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها.

وأشارت إلى أن هذا الجلب إجرامي إلا في الأحوال المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وطبقًا للشروط والإجراءات المقررة فيه.