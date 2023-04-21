النيابة تحذر من مشاركة الأطفال في أنشطة ترفيهية خطرة

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حذرت النيابة العامة من تأجير الدراجات الهوائية للأطفال دون سن 12 عامًا، كما حذرت من مشاركة الطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية، تضمن حقوقه.
وشددت النيابة العامة على أنه يُحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر، مؤكدة ضرورة توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرى عند الحاجة، لمنع سقوط الأطفال منها.
وتابعت أنه ينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبت لوحة بجانب كل لعبة لإيضاح السن المناسب لها، والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد، وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.