الهلاليون يشيدون بـ محمد البريك: ما قصر

نال النجم محمد البريك إشادة كبيرة من الجماهير الهلالية، بعدما نجح في استعادة جزء من مستواه المعهود مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

محمد البريك يتألق

وأشادت الجماهير بمستوى النجم الهلالي في مباراة الخليج، خاصة أنه شارك في مركز آخر غير مركزه الأساسي، ليصبح اسم محمد البريك ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب فييتو: ” البريك بدأ يرجع لمستواه”، وعلق آخر قائلًا: “عشان كذا أحب البريك أسيست رائع والإنهاء أروع.. هدف خرافي ممتع”.

وقال ريان: “إذا أبدع فأعطوه حقه.. ما قصر باليسار واليمين بالمجمل مو هذا البريك اللي نعرفه، لكن سعيد لعودته شوي شوي في وقت مهم”.

وعلق أيمن الحطامي، قائلًا: “مستوى متصاعد لظهيرنا الرائع محمد البريك وفي غير مركزه.. كبير يا كبير”، وأضاف آخر: “البريك قدم أداء رائع جداً.. يستحق الإشادة، ما قصر للأمانة في مباراة الخليج”.

فوز الهلال ضد الخليج

ولعب الهلال ضد الخليج بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز الـ14.