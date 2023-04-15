الهلاليون يطالبون برحيل صالح الشهري

تعرض اللاعب صالح الشهري للانتقادات من جماهير نادي الهلال، وذلك بعد أن شارك في مباراة الباطن أمس الجمعة في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشارك الشهري في المباراة وظهر بشكل لم يُرضِ جماهير الهلال حيث لم يتمكن من إحراز أي أهداف في المباراة، مما جعل جماهير النادي تطالب إدارة فهد بن نافل برحيله عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

أرقام صالح الشهري

وسجل الشهري مع الهلال 3 أهداف في بطولة دوري روشن السعودي في الموسم الحالي، وهو معدل تهديفي قليل لـ مهاجم يرتدي قميص أزرق الرياض حسب وصف الجماهير، مما دفعهم للمطالبة برحيله والتعاقد مع مهاجم بديل أفضل.

ويلعب صالح الشهري مع نادي الهلال منذ عام 2020، قادمًا من نادي الرائد، وفاز مع أزرق الرياض بـ 3 ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين ولقب وحيد في كأس الملك ولقب واحد في دوري أبطال آسيا ولقب واحد في بطولة كأس السوبر السعودي.

مباراة الباطن والهلال

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، حيث ألغى حكم المباراة هدفًا لـ الهلال، في الدقيقة الـ22 بداعي وجود لمسة يد على النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال الذي ارتطمت الكرة في يده ثم هزت شباك الفريق السماوي.

وفي الشوط الثاني، من المباراة، نجح اللاعب الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الوحيد للفريق السماوي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني بعد استغلاله عرضية متقنة وسط عدم تمركز جيد من لاعبي الهلال دفاعيًّا.

وحاول أزرق الرياض العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لفريق الباطن، ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.