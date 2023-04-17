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الفرقة الإسعافية استجابت للبلاغ بوقت قياسي

الهلال الأحمر بجدة يعيد النبض لمقيمة سورية

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ مساءً
الهلال الأحمر بجدة يعيد النبض لمقيمة سورية
المواطن - فريق التحرير

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قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة د. مصطفى بن جميل بلجون، إن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة نجحت في إعادة النبض لمقيمة من الجنسية السورية في العقد السادس من العمر.

تفاصيل البلاغ

وأوضح بلجون أن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم للهيئة بمنطقة مكة المكرمة قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بمحافظة جدة، وعلى الفور قام المرحل الطبي بإعطاء التعليمات الإسعافية لابن السيدة ( المبلغ ) الذي أجرى عملية الإنعاش القلب الرئوي للحالة.

وأشار مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة إلى أن الفرقة الإسعافية استجابت للبلاغ بوقت قياسي مما سهل مباشرة الحالة وإكمال عملية الإنعاش القلبي الرئوي وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، إلى أن عاد النبض، حيث تم نقلها إلى أقرب منشأة صحية لاستكمال علاجها وإسعافها.

ولفت إلى أن استجابة المبلغ واتباعه التعليمات ساهم بشكل كبير في إنقاذ الحالة وهذا يدل على أهمية تعلم كافة أفراد المجتمع للإسعافات الأولية، حيث إن المبلغ يكون أول شخص يباشر الحالة.

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