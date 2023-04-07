الهلال الأحمر يتلقى 25303 بلاغات في العاصمة المقدسة

كشفت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائية البلاغات التي باشرتها خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر رمضان لعام 1444 هجري، والبالغ عددها 25303 بلاغات تجاوبت معها الفرق الإسعافية، وتم نقل 8819 مريضًا بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم للمنشآت الطبية المختلفة.

حالات البلاغ

وأوضحت الهيئة، أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية وهي الأعلى طلبًا للفرق الإسعافية يليها حوادث مرورية وحالات أخرى، تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وأشارت الهيئة إلى أن مجموع الساعات التطوعية بلغ 20916 ساعة تطوعية، شارك من خلالها 1743 متطوعًا ومتطوعة بتقديم الخدمة الإسعافية في الحرم المكي الشريف.

كما تمتلك هيئة الهلال الأحمر، أسطولًا إسعافيًّا مجهزًا بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكوّن من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزًا كاملًا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية والدراجات الهوائية.

ووفقًا للهيئة، يبلغ عدد المراكز 30 مركزًا بالعاصمة المقدسة تعمل على مدار الساعة، بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طوارئ.

الخدمة الإسعافية

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق “أسعفني” الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.