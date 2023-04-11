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ضمن مبادرة ومن أحياها – مساجد آمنة

الهلال الأحمر يدشن أول جهاز إنعاش في مساجد الرياض

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
الهلال الأحمر يدشن أول جهاز إنعاش في مساجد الرياض
المواطن - واس

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دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال الإدارة العامة للاستجابة الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة غروس الخيرية أول جهاز إنعاش في مساجد منطقة الرياض ضمن مبادرة (ومن أحياها- مساجد آمنة)، وذلك في “مسجد معمور” حي قرطبة في مدينة الرياض.

تفعيل المستجيب الأول

وتهدف هذه المبادرة إلى حفظ الأرواح من خلال توفير أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي في الأماكن العامة وتفعيل دور المستجيب الأول، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن أهم العوامل المؤثرة في عودة النبض لحالات توقف القلب والتنفس هي الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الإنعاش في زمن استجابة سريع.

ويأتي ذلك تأكيداً على دور المستجيب الأول في الاستجابة لهذه الحالات قبل وصول الفرق الإسعافية المتخصصة، وتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي دورات تدريبية متخصصة ضمن هذه المبادرة للتدريب على المهارات الأساسية للإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الإنعاش للعامة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية هيئة الهلال الأحمر السعودي في الحفاظ على الأرواح وتفعيل دور المستجيب الأول حيث تم تركيب أجهزة الإنعاش في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومختلف المدارس.

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