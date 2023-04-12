الهلال الأكثر تمريرًا بعد الجولة الـ23

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة قائمة الأكثر تمريرًا.

الهلال يتصدر القائمة

ويتصدر نادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز قائمة أكثر الفرق تمريرًا في دوري روشن السعودي، حيث قام بـ13 ألف و349 تمريرة، وذلك بعد مرور 23 جولة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني بـ11 ألف و738 تمريرة، يليه الشباب برصيد 11 ألف و286 تمريرة، ثم التعاون بـ10 آلاف و457 تمريرة، وحل الفتح خامسًا بـ10 آلاف و408 تمريرة.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ23، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ46 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، يليه الطائي بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة.

ويتواجد العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، ثم الخليج بـ17 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ12 نقطة.