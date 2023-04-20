Icon

آلية جديدة تحمي رأسك من غزو الشيب Icon عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان Icon %56 من الأسر السعودية يقضون العيد مع عائلاتهم Icon قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آنجيه Icon تصدير أول شحنة أمونيا قليلة الانبعاثات من السعودية إلى اليابان Icon إجلاء القوات المصرية بالسودان عبر 3 طائرات عسكرية Icon عمر السومة يقترب من العودة إلى الأهلي Icon بمشاركة السعودية.. 7 يونيو إيقاد شعلة الأمل للألعاب العالمية لأولمبياد برلين Icon الهلال خاض الديربي دون معسكر Icon أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الهلال خاض الديربي دون معسكر

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
الهلال خاض الديربي دون معسكر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الإعلامي حمد الصويلحي أن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، فضل عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمعسكر ليلة ديربي الرياض.

الهلال لم يدخل معسكر

واعتاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في اليوم الذي يسبق أي مباراة له في الرياض، أن يخوض تدريب مسائي خفيف على ملعبه، ثم المبيت داخل معسكر اللاعبين، قبل أن يُغير دياز هذا النظام ليلة مواجهة النصر.

وكشف حمد الصويلحي كواليس المواجهة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “لاعبو الهلال خاضوا لقاء الديربي دون الدخول في معسكر قبل المباراة”.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وتابع: “فضل رامون دياز عدم المبيت في المعسكر وذلك لصوم اللاعبين، والحضور لمقر النادي يوم المباراة قبل المغرب لتناول الافطار والمغادرة بعدها إلى الملعب، فيما أقام النصر معسكره بأحد فنادق الرياض”.

ولعب الزعيم ضد النصر، مساء الاثنين على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح الأزرق في حسم ديربي الرياض لصالحه بهدفين دون رد.

نادي الهلال والنصر
جانب من المباراة – المصدر spl

الاستعداد لمواجهة الاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا
تقارير

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا

تقارير
تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين
تكنولوجيا

تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات...

تكنولوجيا
أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة
السعودية اليوم

أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة

السعودية اليوم
تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته
العالم

تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء...

العالم
3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال
آخر الاخبار

3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال

آخر الاخبار
إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي
السعودية اليوم

إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي

السعودية اليوم
عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس ماربورغ
العالم

عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس...

العالم
“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم رمضان
السعودية اليوم

“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم...

السعودية اليوم