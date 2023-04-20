الهلال خاض الديربي دون معسكر

أكد الإعلامي حمد الصويلحي أن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، فضل عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمعسكر ليلة ديربي الرياض.

الهلال لم يدخل معسكر

واعتاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في اليوم الذي يسبق أي مباراة له في الرياض، أن يخوض تدريب مسائي خفيف على ملعبه، ثم المبيت داخل معسكر اللاعبين، قبل أن يُغير دياز هذا النظام ليلة مواجهة النصر.

وكشف حمد الصويلحي كواليس المواجهة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “لاعبو الهلال خاضوا لقاء الديربي دون الدخول في معسكر قبل المباراة”.

وتابع: “فضل رامون دياز عدم المبيت في المعسكر وذلك لصوم اللاعبين، والحضور لمقر النادي يوم المباراة قبل المغرب لتناول الافطار والمغادرة بعدها إلى الملعب، فيما أقام النصر معسكره بأحد فنادق الرياض”.

ولعب الزعيم ضد النصر، مساء الاثنين على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح الأزرق في حسم ديربي الرياض لصالحه بهدفين دون رد.

الاستعداد لمواجهة الاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.