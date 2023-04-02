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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال لا يخسر عندما يفتتح إيغالو التسجيل

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
الهلال لا يخسر عندما يفتتح إيغالو التسجيل
المواطن - فريق التحرير

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واصل الهلال سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي هذا الموسم، عند تسجيل مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو للأهداف الافتتاحية.

فوز الهلال بثنائية

ولعب الهلال ضد الخليج بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بهدفين دون رد سجلهما إيغالو.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز الـ14.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

إيغالو متخصص أهداف افتتاحية

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أي مباراة افتتح فيها إيغالو التسجيل، حيث حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مواجهتين أمام النصر في الجولة العاشرة، وضمك في الجولة الـ11.

إيغالو
المهاجم النيجري – المصدر @Alhilal_FC

وبدأ إيغالو سلسلة الأهداف الافتتاحية في الجولة الأولى ضد الخليج، ثم في مواجهة الطائي بالجولة الثامنة، وحسم مباراة الاتحاد في الجولة الـ12، ومباراتي التعاون الاتفاق في الجولتين 20 و21، بجانب لقاء الخليج بالأمس.

ورفع المهاجم النيجيري رصيده إلى 14 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، خلف نجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله المتصدر بـ15 هدفًا.

إيغالو
المهاجم النيجري – المصدر @Alhilal_FC
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