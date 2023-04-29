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ضمن منافسات دوري الأبطال

الهلال وأوراوا في مباراة فض الاشتباك

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
الهلال وأوراوا في مباراة فض الاشتباك
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، في ظل الصراع القوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

النهائي الآسيوي اليوم

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض مباراة الهلال وأوراوا، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

دوري أبطال آسيا
كأس البطولة

الهلال وأوراوا يسعيان للفوز

ونجحت 6 فرق في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في العهد الحديث الذي انطلق منذ عام 2003، وجاء في المقدمة؛ الهلال وأوراوا، حيث تمكن كل منهما من حصد البطولة مرتين، ما يُحفزهما خلال مباراة اليوم.

ويتساوى الهلال وأوراوا بلقبين في دوري أبطال آسيا بالتساوي مع كل من؛ الاتحاد، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، جيونبوك الكوري الجنوبي وجوانجزو الصيني.

الهلال وأوراوا
جانب من مباراة سابقة – المصدر afc

وسبق أن اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره أوراوا مرتين في النهائي بنسختي 2017 و2019، ليدخلا مباراة اليوم بفرصة تاريخية لفض الاشتباك، والانفراد بصدارة الأكثر تتويجًا باللقب في النظام الحديث.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد كتب إنجازًا تاريخيًا بحصد لقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عامي 2004 و2005، ويأمل الهلال تكرار إنجازه والتتويج بالنسخة الحالية.

الاتحاد بطل دوري أبطال آسيا 2005
جانب من تتويج الاتحاد باللقب – المصدر @theAFCCL_ar
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