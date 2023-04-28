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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

الهلال وأوراوا في مواجهة تاريخية غدًا

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
الهلال وأوراوا في مواجهة تاريخية غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2023، في ظل الصراع القوي لحصد اللقب.

نهائي أبطال آسيا

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الهلال وأوراوا، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم غد السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

دوري أبطال آسيا
كأس البطولة

مواجهة الهلال وأوراوا

وتُعد مباراة الهلال وأوراوا تاريخية، حيث إنها المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعد عامي 2017 و2019، ويعتبران الفريقين الوحيدين اللذين تقابلا في النهائي أكثر من مرة واحدة.

الهلال - دوري أبطال آسيا
جانب من تتويج الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد اللقب 4 مرات، ليكون واحدًا من أكثر الأندية نجاحًا في القارة، حيث توج بلقب بطولة الأندية الآسيوية في 1991 و2000، وتوج بالبطولة بمسمى دوري أبطال آسيا في 2019 و2021.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين في عامي 2007 و2017، ويطمح للفوز بالبطولة للمرة الثالثة، ورد اعتباره بعد الخسارة ضد الهلال في نهائي 2019.

أوراوا
لاعبو أوراوا – المصدر @REDSOFFICIAL
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